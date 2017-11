Inari Niemi teki elokuvan viisikymppisestä naisesta, koska sellaisia ei Suomessa tehdä – ”Keski-ikäisen naisen tarina arvotetaan alemmas kuin keski-ikäisen miehen”

Kulttuuri

Inari Niemi teki elokuvan viisikymppisestä naisesta, koska sellaisia ei Suomessa tehdä – ”Keski-ikäisen naisen

”Miksi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Nyt saa

Joulumaan

Elokuvassa

Mistä

Tilastot

Elokuva-alan

Joulumaa ensi-illassa 1.12.