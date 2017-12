”Miesohjaaja sanoi harjoituksissa, että hänellä seisoo aina kun näyttelen” – HS julkaisee yli 40 nimetöntä tapauskertomusta, joista käy ilmi kulttuurialojen seksuaalinen häirintä

Lähes

Olen nuori kuvaussihteeri. Ohjaaja puhuu koko tv-tuotannon ajan minulle todella seksuaalikeskeistä ja ulkonäköäni kommentoivaa ”läppää”. Pyydän häntä lopettamaan. Hän ei lopeta. Puhun esimiehelleni, joka on nainen ja työkavereilleni, jotka ovat naisia. He eivät tunnista ongelmaa. Minut laitetaan saman ohjaajan seuraavaankin tuotantoon. Teen sen työn todella vastentahtoisesti. Ohjaaja tietää, että olen valittanut, mutta hän jatkaa vain vähän kireämpänä, mutta voitonvarmempana samoja juttujaan. Sen työn jälkeen irtisanoudun tv-yhtiöstä. Esimies ja työtoverit eivät ymmärrä, mistä puhun ja miksi lähden.

Joka päivä kun harjoitukset alkoivat, kaksi miespuolista työryhmän jäsentä laski housut nilkkoihin ja keksivät erilaisia tapoja esitellä elimiään muulle työryhmälle. Eri päivinä nähtiin mm. runkkausta, ”kenellä seisoo pisimpään” -kisa jne. Vaikka yritimme sanoa, että käytös on epäasiallista emmekä pidä siitä, nämä vain jatkoivat. Tämä tapahtui kouluaikana. Miesohjaaja oli myös opiskelija, eikä hän puuttunut asiaan suoraan, kertoi vain parin viikon jälkeen, että on todella uupunut ryhmän toimintaan. Ohjaavat opettajat eivät ehkä saaneet näistä koskaan tietää, tai ainakaan en tiedä, että opettajat olisivat puuttuneet ”poikien leikkeihin”.

Tuotantoyhtiön pikkujoulut. Tuottaja piti juhlien aluksi pienen aloituspuheen, jossa kehotti kaikkia kertomaan, kenen kanssa olivat jo ”olleet”, jotta säästyy pokaamisaikaa. Myöhemmin illalla joku vähän vanhempi kuvaaja käyttäytyi tosi uhkaavasti ja sanoi, että uusia työtilaisuuksia on turha toivoa, jos ei mene jakeluun miksi ”teidät on tänne maksettu”. Siis ilmeisesti kaikki naistyöntekijät.

Käyn teatterikorkeakoulua ja suuri vieraileva ohjaaja sanoo minulle, että hänen on vaikea ohjata minua koska hän on niin kiinnostunut minusta seksuaalisesti, mutta se on oma vikani koska annan seksuaalisia signaaleja. Hän sanoo myös suurimman ongelmansa olevan se, ettei hän osaa päättää kummasta on enemmän kiinnostunut, minusta vai naispuolisesta kurssitoveristani. Kun menemme yhdessä naispuolisten kurssikavereideni kanssa kertomaan professorille kohtaamastamme seksismistä hän sanoo, että emme saa opintoviikkoja ellemme suorita kurssia loppuun. Kysymme koulun johdolta onko heillä jonkinlaista linjausta seksismin suhteen. He sanovat, että seksismiä ei koulussa sallita. Muutaman kuukauden kuluttua sama ohjaaja palkataan uudestaan.