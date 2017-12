Kulttuuri

Kaupallisen television katseluaika kasvaa varsinkin lasten ja naisten keskuudessa

Kotimaisen kaupallisen television katseluaika on kasvanut koko väestössä.



Katsojamääriä mittaavan Finnpanelin mukaan erityisesti 4–9-vuotiaat lapset ja 25–44-vuotiaat naiset ovat lisänneet kaupallisten kanavien tv-sisältöjen katselua. Lapset katselevat kaupallisia kanavia noin puoli tuntia ja naiset noin puolitoista tuntia päivässä. Kaikkiaan televisiota katseltiin 2 tuntia 46 minuuttia päivässä.



Älytelevisiot jatkavat yleistymistään, ja neljännes talouksista on myös kytkenyt älytelevisionsa internetiin.



9–24-vuotiaista 65 prosenttia katselee viikoittain TV-sisältöjä tietokoneen, tabletin tai äly­puhelimen kautta. Koko väestössä luku on 19 prosenttia.