”Minua hirvittää, jos toimittajat kehittelevät omaa sisäistä kuplaansa” – Ilta-Sanomien päätoimittaja Ulla Appelsin ei pelkää höykyttää punavihreää älymystöä

Kulttuuri

”Minua hirvittää, jos toimittajat kehittelevät omaa sisäistä kuplaansa” – Ilta-Sanomien päätoimittaja Ulla App

Ilta-Sanomien

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005028792.html

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005290094.html

Suorapuheisuuteen

Kuka lopulta on

Äiti lähti

Ilta-Sanomien

Vapaa-ajallaan