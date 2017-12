Valokuvaaja kiersi Signe Branderin jalanjäljissä ja kuvasi Helsinkiä – Katso vaihtokuvista, miten kaupunki on muuttunut

Kulttuuri

Valokuvaaja kiersi Signe Branderin jalanjäljissä ja kuvasi Helsinkiä – Katso vaihtokuvista, miten kaupunki on

Helsinki

Ilta-Sanomien

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Toinen

Aikamatka Helsinkiin – valokuvanäyttely Sanomatalossa 1.–31. joulukuuta. Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat ovat molemmat osa samaa Sanoma-konsernia.