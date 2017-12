Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa nähdä tänä viikonloppuna

1. Taide ja tanssi

Jos

Taidesalonki (Bulevardi 3 B) 20.12. saakka ti–la klo 10–17, su klo 12–17. Tanssiteosta esitetään lauantaina 9.12. ja sunnuntaina 10.12. klo 12–17. Esityksiä on myös ke 13.12., to 14.12., pe 15.12 ja la 16.12.

2. Valokuva ja ääni

Ola Kolehmaisen

Ham (Eteläinen Rautatie­katu 8) 4.3. saakka ti–su klo 11–19. Heavenscape sunnuntaina 10.12. klo 12–12.40. Liput 8/10 e. Muut esitysajat täällä https://www.hamhelsinki.fi/exhibition/petros-aleksandros-paukkunen-heavenscape/

3. Kuva ja teksti

Juuso Noronkosken

Hippolyte (Yrjönkatu 8–10) 17.12. saakka ti–pe klo 12–17, la–su 12–16.

4. Video ja katu

Helsinginkadulla

Alkovi (Helsinginkatu 19) 2.1. saakka.

5. Suomi ja Viro

Naapurimaiden

Virka-galleria (Sofiankatu 1) 25.2. saakka ma–pe 9–19, la–su 10–16.