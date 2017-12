Mestarivalokuvaaja Raghu Rai on antanut kasvot Intian suurhenkilöille, mutta myös inhimillisille kriiseille –”Jos jakaa kärsimyksen, on oikeus kuvata sitä ja ansaita sillä elanto”

Kulttuuri

Mestarivalokuvaaja Raghu Rai on antanut kasvot Intian suurhenkilöille, mutta myös inhimillisille kriiseille –”

”Valokuvaaminen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Raghu Rai

Rai

Rai syntyi

Intian,

Draaman

Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes järjestää Raghu Rai, an Unframed Portrait -dokumentista näytöksen ma 11. 12. klo 18.30 Andorrassa (Eerikinkatu 11).

Avani ja Raghu Rai vierailevat vuoden 2018 Docpoint-festivaalilla (29.1.–4.2.), jolla dokumentti esitetään. Samaan aikaan Postitalon Rajala-myymälään tulee Raghu Rain näyttely.