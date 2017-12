Kulttuuri

Pitäisikö raiskaajalle antaa anteeksi? – Maria Mustrannan esikoisromaani pakottaa vaikeiden kysymysten ääreen

Maria Mustranta: Sokeita hetkiä. WSOY. 282 s.

Maria Mustranta

Juhanilla

Sokeita hetkiä

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan marraskuussa.