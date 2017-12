”Kauppakeskukset voivat auttaa talvikaupunkia, mutta ne eivät saa syödä pohjaa pois elävältä kaupunkitilalta”, arkkitehti Staffan Lodenius sanoo

Kulttuuri

”Kauppakeskukset voivat auttaa talvikaupunkia, mutta ne eivät saa syödä pohjaa pois elävältä kaupunkitilalta”,

Valokuvaaja

Yleensä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kaupunkisuunnittelu

Segregaation

Lodeniukset