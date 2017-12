Kulttuuri

Televisiosarjat Myrskyn jälkeen ja Aallonmurtaja kahmivat ehdokkuuksia Kultaisesta Venlasta

Draamasarja

Useita

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Aiemmin

Myrskyn jälkeen keräsi eniten ehdokkuuksia tämän vuoden parhaiden tv-ohjelmien Kultainen Venla-palkintogaalassa.Syyskaudella Ylen TV1:ssä esitetty kolmiosainen Myrskyn jälkeen on ehdolla kaikkiaan viidessä sarjassa: ohjauksesta, käsikirjoituksesta, miesnäyttelijästä, naisnäyttelijästä ja vuoden parhaasta draamasarjasta.ehdokkuuksia sai myös Aallonmurtaja, joka on ensimmäinen C More -suoratoistopalvelun suomalainen alkuperäissarja. Se esitettiin syyskaudella myös MTV3:lla. Sarja sai neljä palkintoehdokkuutta.Vanhoista sarjoista eniten palkintoehdokkuuksia sai Syke-sairaalasarjan neljäs ja viimeinen kausi, jolle tuli kolme ehdokkuutta. Syke sai parhaan tv-sarjan yleisöpalkinnon vuosi sitten.Kultaisella Venlalla palkituista sarjoista tänä vuonna ehdolla ovat myös SuomiLOVE, Noin viikon uutiset, Siskonpeti ja Sohvaperunat.Kultaiset Venlat jaetaan 12. tammikuuta. Gaala näytetään suorana Ylen TV2:ssa.