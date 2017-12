Suomalainen Frida Kahlo -ooppera on hitti Venäjällä – mukana hurjia kohtauksia Stalinista ja Trotskista

Fakta

Frida, Diego, Lev ja Kalevi



Frida Kahlo (1907–1954) oli meksikolainen kuvataiteilija, joka ikuisti sairauksien, onnettomuuksien ja intohimon täyttämän elämänsä maalauksiinsa.



Diego Rivera (1886–1957) julisti kommunismia myös seinämaalauksissaan. Kahlon puoliso kahdessa avioliitossa.



Lev Trotski (1879–1940) hävisi valtataistelun Stalinille ja pakeni Meksikoon. Kahlon lyhytaikainen rakastaja salamurhattiin Stalinin käskystä.



Kalevi Aho (s. 1949) on Suomen arvostetuimpia säveltäjiä, jonka kansainväliset esitykset ovat jatkuvassa kasvussa. Hän on tehnyt esimerkiksi 17 sinfoniaa ja viisi oopperaa, joista Frida y Diego on uusin.