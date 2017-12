Kulttuuri

Erobiisien sijaan kipeimpiä kappaleita ovat ne, jotka rikkoutuvat ihmissuhteen mukana – Suomi Love tarvitsee r

Ainakin Ainakin

Musiikki

Rakastuessa

Milloin

seuraavat kappaleet ovat pilalla: Zen Cafén Lohdutan sua, Tehosekoittimen Hetken tie on kevyt ja CHVRCHES-yhtyeen Recover.Jostain syystä nämäkin laulut ovat edelleen Spotify-listallani. Huomaan ohittavani ne.En puutumisen vuoksi vaan siksi, että osa niistä tekee vieläkin vähän kipeää.yhdistää ihmiset. Siksi me rakastamme Suomi Lovea, jossa ihmisten rakkaus toisiaan kohtaan tulvii kuvaruudusta sanoina ja sävelinä.Ja rakkaudestahan kannattaa laulaa. Olen kuullut, että lauluja tehdään kolmesta näkökulmasta: ”olisitpa mun”, ”ihanaa, kun olet mun” ja ”miksi et enää ole mun”.Tuo viimeinen on kaikkein hankalin. Erobiisit kun eivät välttämättä ole oikeasti niitä kaikkein kipeimpiä.Kipeimpiä ovat ne laulut, jotka jotenkin kulkivat ihmissuhteessa mukana.mikä tahansa yhdentekevä radiohitti voi saada yhtäkkiä valtavia merkityksiä. Erotessa sama jumputus kääntää veistä haavassa. Maailman kauneimmasta kappaleesta saattaa tulla maailman kipein.Eikä tämä koske vain parisuhteita. Tämä koskee kaikkia ihmissuhteita, joissa musiikki on iso osa yhteistä elämää.Ehkä Suomi Loven rinnalle voisi kehitellä Suomi Divorcen: ohjelman, jossa pilalle menneille kappaleille annetaan uusi mahdollisuus.Onneksi jokaisen ihmissuhteen taustamusiikki ei pilaannu. Joskus kaikki, mitä toisesta jää omaan elämään jäljelle on musiikki.Ilman elämässäni piipahtaneita miehiä en olisi löytänyt Arctic Monkeysia tai oppinut ymmärtämään edes vähän jazzia.Että kiitti näistä jätkät.sitten pelkäsin viimeksi laulun puolesta? Uunituore suhde ja ikävä riita autossa. Taustalla soi Haloo Helsingin versioiman Kuu saa valtansa auringolta: Juoksin syvälle metsään ja syvään jouduinkin.Ei nyt pilata tätäkin biisiä, toivoin mielessäni.Ei pilattu. Sovittiin. Kappaleesta tuli hitusen tärkeämpi.