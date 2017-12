Kulttuuri

Joululaulut ovat muuttuneet tylsiksi ja sovinnaisiksi, vaikka meheviä aiheita ja hahmoja piisaisi yhteiskunnas

Nykypäivän

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Vuotta

https://www.hs.fi/haku/?query=rauli+%E2%80%9Dbadding%E2%80%9D+somerjoki

Suorastaan

Kuulijaa