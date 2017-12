Kapellimestari Daniel Barenboim vaatii maailmalta Palestiinan valtion tunnustamista – Barenboimilla on sekä Israelin että Palestiina passi

Kulttuuri

Kapellimestari Daniel Barenboim vaatii maailmalta Palestiinan valtion tunnustamista – Barenboimilla on sekä Is

Kapellimestari

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Hän

Tarkennus 20.12.2017 klo 13:20: Tarkennettu artikkeliin, että Daniel Barenboim on kasvanut Israelissa vuosina 1952–54 ja vuodesta 1956 1960-luvun alkupuolelle. Tarkennettu myös Barenboimin kaksoiskansalaisuus.