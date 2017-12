Huippusuosittu Solsidan saa ensi-iltansa elokuvana joulun jälkeen – Äveriästä arkea varjostavat avioero ja lapsettomuus, mutta hymy pysyy huulilla

Kulttuuri

Huippusuosittu Solsidan saa ensi-iltansa elokuvana joulun jälkeen – Äveriästä arkea varjostavat avioero ja lap

On

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Siitä alkaa

Vuonna 2010

Koukun

Sarjan

Elokuva

Sarjassa

Hänelle

Lisäys lauantaina 23.12 klo 15.11: Solsidanin ensi-ilta on 29. joulukuuta, mutta se saattaa olla nähtävissä joissakin yksittäisissä elokuvateattereissa jo sitä ennen.