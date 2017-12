Kulttuuri

Tehtävä käsillesi: paranna Björkin tuskat Moskovan nykytaidebiennaalissa

Moskova.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Virtuaalikypärä

Moskovalaisille

7. Moskovan kansainvälinen taidebiennaali Uudessa Tretjakov-galleriassa 18. tammikuuta asti. Osoite: Krymsky Val 10.