Uutuusanimaation tähtenä seikkailee kaunosieluinen härkä – elokuva on tavanomaista kohellusta, mutta sympaatti

20th Century Fox matki Disneytä viime metreillään. Se hankki oikeudet erilaisesta taisteluhärästä kertovaan Ferdinand-kirjaan, josta Disney oli tehnyt suositun lyhytelokuvan jo vuonna 1938.Lyhytelokuvassa kaunosieluinen härkä oli yllättävä sankari, joka ei halunnut taistella vaan haistella kukkasia. Ja sellainen Ferdinand on edelleen.Ferdinand ei pelkää tappelua, hän vain kieltäytyy osallistumasta, koska kokee rauhallisen yhteiselon mielekkäämmäksi. Siitä huolimatta – tai oikeammin juuri sen takia – Ferdinand kohoaa sankariksi. Hän nimittäin päättää pelastaa itsensä lisäksi kaikki ikätoverinsa härkäfarmilta, sillä hän tykkää heistä.hyvänmielenelokuva onkin parhaimmillaan kuvatessaan Ferdinandin ajatuksia ja asennetta. Keskinkertaisimmillaan se on lopun aikaa tästä kokoillan animaatiosta. Sen toimintajaksot ovat kyllä meneviä ja vitsit jopa hauskoja, maisematkin nättejä – ja on mukava katsoa jouluelokuvaa, joka ei tarvitse joulupukkia.Hanttiin laittaa pastellin läpi kuultava laskelmointi. Sankaria lukuun ottamatta koko elokuva tuntuu sekunnintarkan konseptikoneen läpi pursotetulta: sankarin jengiin tarvitaan tietyt hahmot, elokuvan 37. minuutilla kuuluu tapahtua yllättävä käänne huonompaan.Elokuvabisneksessä on havaittu, että vanhojen leffojen uudelleenpaketointi nykymakuun sopivaksi on kuin rahanpainokone. Sellaista 20th Century Fox tarvitsi kilpaillessaan Disneyn kanssa.raivasi tien Foxin Ferdinandin suosiolle, mutta yllätyksenä tuli, että elokuvan tuotto menee Disneyn taskuun. Se osti kilpailijastudion vain 11 päivää ennen Ferdinandin ensi-iltaa.Vaikka Ferdinand-härkä on viiden tähden sankari, koko elokuva jää tavanomaiseksi kohellusanimaatioksi. Suomenkielisessä toteutuksessa ääninäyttely saa eläinhahmot kuulostamaan persoonallisilta. Ihmishahmoissa kuitenkin ärsyttää, että ne lässyttävät muka-ulkomaanmurteellista suomea, joka kuulostaa 1980-luvun kotimaiselta sketsiohjelmalta.