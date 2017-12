Kulttuuri

animaatio toistaa balettiin liitettyjä mielikuvia: baletti on tyttöjen ja vähän hassujen, tyttömäisten poikien laji, baletti on kilpailua ja se ruokkii tanssijoiden eli tyttöjen välistä kateutta.Ballerina tapahtuu 1880-luvun Pariisissa, joka on yksi klassisen baletin syntypaikoista. Nuori Félicie karkaa orpokodista Bretagnesta ystävänsä Victorin kanssa, ja molemmat alkavat jahdata unelmiaan. Félicie haluaa ballerinaksi, ja Victor insinööriksi. Victor päätyykin suoraan Gustave Eiffelin työpajaan, ja Félicie löytää heti kansallisbaletin koulun. Sadussa on kaikki mahdollista, myös se, että Félicie on pukeutunut farkkusortseihin.on tanssijana luonnonlahjakkuus, joten töitä pitää tehdä, jotta hän saisi halutun roolin Pähkinänsärkijän Klaarana. Opettajaksi ja varaäidiksi ilmaantuu traaginen Odette, entinen ballerinalahjakkuus.Félicie tekee töitä saadakseen villin alkuvoimansa kuriin, ja loppusuoralla häntä vastassa on vain inhottavan äidin, elokuvan pahiksen, kasvattama hemmoteltu mutta kieltämättä lahjakas Camille. Féliciessa on kuitenkin jotakin, mitä tunnolliselta Camillelta puuttuu.ovat isopäisiä söpöläisiä, joilla on tikkumaiset kädet, mutta tanssikohtausten animoinnissa on oltu tarkkoja. Plussaa tulee myös siitä, että Odette muistuttaa Félicietä syömisen tärkeydestä.Lopussa Camillen ja Félicien välille kehkeytyy kunnon battle, joka ratkeaa Félicien käsittämättömän korkealla grand jeté -hypyllä. Baletti esitetään kuin urheiluna, mutta se vedetään niin överiksi, että sille saa jo nauraakin.