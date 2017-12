Saamelaislapsilta on puuttunut oman kulttuurin idoleita, mutta Pieti, 6, löysi esikuvan vain vuotta vanhemmasta pojasta – Katso, kuinka Mubemihkkal, 7, räppää saameksi

Kulttuuri

Saamelaislapsilta on puuttunut oman kulttuurin idoleita, mutta Pieti, 6, löysi esikuvan vain vuotta vanhemmast

Inari

Mubemihkkal Juntunen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tosin

Vanhemmat

Saamelaista

Esimerkin

Kenties

Siskosten