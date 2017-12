Uusin Star Wars -elokuva on kerännyt jo 745 miljoonan dollarin lipputulot – Last Jedin avausviikonloppu oli kaikkien aikojen toiseksi kovin Pohjois-Amerikassa

Kulttuuri

Uusin Star Wars -elokuva on kerännyt jo 745 miljoonan dollarin lipputulot – Last Jedin avausviikonloppu oli ka

Star Wars

Pohjois-Amerikan

Last Jedin

: The Last Jedi (joka tunnetaan myös nimellä Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi) on niittänyt hurjia lipputuloja ympäri maailman, kertoo uutistoimisto Reuters. Elokuva sai ensi-iltansa 9. joulukuuta, ja sen jälkeen vauhti on ollut huimaa.Kansainvälisesti lipputulot kapusivat jouluaattona jo 745 miljoonaan dollariin.osuus lipputuloista on 365 miljoonaa dollaria, Britanniassa myyntiä on 67,4 miljoonaa, ja Manner-Euroopan kärkeä pitävät Saksa (40 miljoonaa), Ranska (29,3 miljoonaa) ja Itävalta (26,9 miljoonaa).Elokuva on myyntituloillaan vuoden kolmanneksi eniten Yhdysvalloissa tuottanut kotimainen elokuva. Edellä ovat vain Kaunotar ja hirviö (504 miljoonaa) ja Wonder Woman (412 miljoonaa).avausviikonloppu oli kaikkien aikojen toiseksi kovin Pohjois-Amerikassa, sillä ensimmäisenä viikonloppuna lipputulot olivat jo liki 220 miljoonaa dollaria.Vain Star Wars: The Force Awakens on avannut isommin vuonna 2015 lähes 250 miljoonan dollarin lipputuloillaan.