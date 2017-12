”Ay-liikkeen päätehtävä on varmistaa, ettei ihmisiä työelämässä kohdella miten tahansa” – Arto Nieminen johti Journalistiliittoa, kun media-alan työttömyys kasvoi räjähdysmäisesti

Kulttuuri

”Ay-liikkeen päätehtävä on varmistaa, ettei ihmisiä työelämässä kohdella miten tahansa” – Arto Nieminen johti

”Oli se

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Viimeisin

Niemisen

Nieminen

https://www.hs.fi/haku/?query=martin+peters