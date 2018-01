Julkkisrabbi haukkuu artisti Lordea fanaatikoksi ja juutalaisvastaiseksi The Washington Postin kokosivun ilmoituksessa

Kulttuuri

Julkkisrabbi haukkuu artisti Lordea fanaatikoksi ja juutalaisvastaiseksi The Washington Postin kokosivun ilmoi

The Washington Postin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Konsertin

Lordea

Lorde accused of anti-semitism in full page Washington Post ad as fallout from cancelled Israel concert continues https://t.co/Hc7IoCi1yThttps://t.co/Hc7IoCi1yT pic.twitter.com/G9WDQ4zLVXhttps://t.co/G9WDQ4zLVX — 1 NEWS (@1NewsNZ) 1. tammikuuta 2018 https://twitter.com/1NewsNZ/status/947627292821397504?ref_src=twsrc%5Etfw

Lorden ohella