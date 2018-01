Kulttuuri

Mielipiteenvaihto edistyksestä tekee Kari Enqvistin ja Janne Saarikiven keskustelukirjasta kiinnostavan – Enqv

Päättyvätkö

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tässä

Kumpikin

Aiheesta

Enqvistin