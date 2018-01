Kulttuuri

Taitavasti tehdystä Elossa 24h -sarjasta puuttuu realityille tyypillinen ylimääräinen kohkaaminen

Muistatko

Elossa 24h

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Onhan

Sarjan

Elossa 24h, TV1 klo 20.00.

, missä olit viime syyskuun 20. päivänä? Hyvin moni suomalainen oli ainakin terveydenhuollon ammattilaisten paikeilla.Tosi-tv-sarja Elossa 24h kuvaa yhden syyskuisen keskiviikon tapahtumia suomalaisessa sairaalamaailmassa. Ohjelman sävystä kertoo jotain se, että siinä ihmiset ovat enemmän potilaita kuin asiakkaita, kuten nykyään on tapana sanoa.perustuu brittiläiseen formaattiin Keeping the Nation Alive, ja sen vuosi sitten esitetty ensimmäinen tuotantokausi keräsi tv:ssä ja Areenassa yhteensä keskimäärin miljoonayleisön.Uusi seitsemänosainen tuotantokausi rullaa jakson päivävauhdilla alkaen tänään sunnuntaina.näitä seurantarealityja nähty toki ennenkin, myös hoitoalalta.Elossa 24h -sarjasta puuttuu kuitenkin kokonaan se ylimääräinen kohkaaminen, jolla ammatteihin keskittyvä tosi-tv yleensä yrittää katsojia koukuttaa. Tekijät ovat ymmärtäneet, että arkinenkin todellisuus piisaa, jos ympäristö on kiinnostava.Ohjelmassa esiintyvien potilaiden rinnalla myös ammattilaiset saavat olla tavallisia ihmisiä ilman painetta ryhtyä vitsiautomaateiksi tai ihmeidentekijöiksi.Riittää, että on työhönsä sitoutunut, kuulee potilaan tarpeet ja osaa auttaa. Siinä on jo kylliksi ihmettä monille.toinen vahvuus on maantieteessä. Sarjaa tehtiin kolmessatoista kaupungissa ympäri Suomea. Yliopistosairaalakaupunkien lisäksi mukana ovat esimerkiksi Rovaniemi, Ivalo, Savonlinna ja Oulainen.Kuvatessaan terveydenhuollon tilaa ja tarpeita eri puolilla Suomea Elossa 24h muistuttaa, miten elintärkeää on huolehtia hoidon saatavuudesta maamme joka kolkassa.