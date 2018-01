Kulttuuri

Ylistetty dokumenttisarja Vietnamin sodasta alkaa – Sarja oli viime vuoden tv-tapauksia Yhdysvalloissa

Ken Burnsin

Hallitsemattomasta

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sota-ajasta

Historia: Vietnamin sota, Teema klo 21.00.