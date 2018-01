Yksi kommentti pudotti Liettuan luetuimman kirjailijan hylkiöksi – Kustantaja poisti kaikki hänen teoksensa myynnistä ja tuhosi ne

Kulttuuri

Yksi kommentti pudotti Liettuan luetuimman kirjailijan hylkiöksi – Kustantaja poisti kaikki hänen teoksensa my

Perjantaiaamuna

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Vanagaitėn

Vähän ennen

Syyttäjä

Solvauksiin

Vanagaitėn

Nykyisessä Saksassa

Siksi