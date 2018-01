Ahdistelusta syytetyn Kevin Spaceyn poistaminen jo kuvatusta elokuvasta maksoi 10 miljoonaa dollaria – Spaceyn korvaaja Christopher Plummer, 87, kertoo HS:lle ainutlaatuisesta ”puhdistuksesta” Vielä marraskuuhun asti Kevin Spacey oli yksi All the Money in the World -elokuvan tähdistä. Sitten tulivat ahdistelusyytökset, ja aloitettiin elokuvahistoriassa ainutlaatuinen ”puhdistus”.