Kulttuuri

Yritetään yhdessä vielä? – Brittirealitysarjassa ex-pariskunnat ruotivat eroaan

Brittiläinen realitysarja Yö exän kanssa (One Night with My Ex, 2017–) on löytänyt tosi-tv:n ihmissuhdevatvomiseen oman kulmansa. Sarja tuo yhteen jo kertaalleen eronneet rakastavaiset.



Joka jaksossa kolme ex-pariskuntaa ruotii eronsa syitä ja mahdollista yhteistä tulevaisuutta puolueettomalla maaperällä kaikessa rauhassa.



Osallistujat ovat enimmäkseen pari-kolmekymppisiä ja melko tuoreita tapauksia. Siksi ongelmatkin ovat kärjistyksiä: miksi petit, miksi jätit, enkö ole enää haluttava? Kokeneempien pariskuntien hitaasti hiipuneesta rakkaudesta ja vuosien aikana patoutuneesta halveksunnasta ei ehkä saisikaan sujuvaa ja sovittelevaa tosi-tv:tä.



Areenassa on katseltavissa ykköskauden kaikki kuusi jaksoa. Briteissä sarjasta alkoi juuri toinen kausi. Se aiheutti jo pienen somekuohun erään parin riideltyä rajusti. Ykköskaudella meno on säyseää.



Yö exän kanssa, Yle Areena (areena.yle.fi).