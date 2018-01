Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa käydä katsomassa viikonloppuna

Luonnonvoimien kuvaaja

Ruotsalainen

Jenny Carlsson: Bedarra 11.2. saakka Galerie Forsblomissa (Lönnrotinkatu 5). Ti–pe 11–18, la 11–16, su 12–16.

Rakennettu luontokokemus

Forum Box

Pia Sirén: Rakennustyöt 28.1. saakka Forum Boxissa (Ruoholahdenranta 3a). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Pieni pala tropiikkia

Taidemaalari

Sirkka-Liisa Lonka: Jäähyväiset viidakolle 4.2. saakka galleria Amassa (Rikhardinkatu 1). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Miten kuvata tyhjyyttä

Vaikka

Ville Andersson: I can’t go on. I will go on. 4.2. saakka Helsinki Contemporaryssa (Bulevardi 10). Ti, ke, pe 11–17, to 11–18, la–su 12–16.

Menneisyyden jäljet

Aavemaiset

Jorma Puranen: Menetysten muistio 4.2. saakka Galerie Anhavassa (Fredrikinkatu 43). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.