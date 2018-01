Näyttelijä Elsa Saisio joutui taviksen rooliin – Kaikki oikein -elokuvan tekeminen pakotti kulttuuriperheen kasvatin luopumaan ennakkoluuloistaan

Kulttuuri

Näyttelijä Elsa Saisio joutui taviksen rooliin – Kaikki oikein -elokuvan tekeminen pakotti kulttuuriperheen ka

Tätäkin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Viime

Kaikki oikein -elokuvassa

Saision

Valinta

Espanjan-matkan