Kapellimestari ja hevibasisti sattuivat yöllä samaan pikaruokapaikkaan – nyt Dalia Stasevska ja Lauri Porra ovat erottamattomat

Kulttuuri

Kapellimestari ja hevibasisti sattuivat yöllä samaan pikaruokapaikkaan – nyt Dalia Stasevska ja Lauri Porra ov

Helsingin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Stasevska

Kantaesityksessä

Entropia

Stasevskan

Muutama

Helsingissä

Yhä useammat

Porra