Matti Häyry on paitsi professori, filosofi ja 80-luvun brändi-ilmiö myös entinen teurastamoapulainen sekä majuri evp – harrastuksenaan hän tekee rockoopperoita

Matti Häyry on paitsi professori, filosofi ja 80-luvun brändi-ilmiö myös entinen teurastamoapulainen sekä maju

Rockooppera Orkid, Golden Classics Cafe & Bar (Tyynenmerenkatu 6) perjantaina 19.1 ja lauantaina 20.1. klo 19.00. Vapaa pääsy. Korjays 19.1. klo 16.29: Vaihdettu otsikon maininta ’entinen majuri’ muotoon ’majuri evp’.