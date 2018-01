Palanut gorillaveistos on tragedia, mutta katoava taide on usein kauneinta mahdollista taidetta Vuosien varrella hienoa taidetta on tuhottu tahallaan ja nakattu vahingossa jätepuristimeen. Sen ajattelu tekee vähän pahaa, mutta saa toisaalta pohtimaan sitä, kuinka pysyvää taiteen tarvitsee olla.