Presidentti Trump pyysi Guggenheimilta van Goghia lainaan Valkoisen talon asuinhuoneistoonsa – Museo tarjosi vessanpönttöä

Kulttuuri

Presidentti Trump pyysi Guggenheimilta van Goghia lainaan Valkoisen talon asuinhuoneistoonsa – Museo tarjosi v

Yhdysvaltain

Kriitikot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pöntön toiminnot voit katsoa alla olevalta videolta. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Teoksen