Levy-yhtiöiden rahallisen panostuksen pienenemisestä kertovat myös tuotantoyhtiö Medialouhoksen perustajajäsen, Stam1na- ja Wöyh! -yhtyeistä tuttu Antti Hyyrynen https://www.hs.fi/haku/?query=antti+hyyrynen , muun muassa Haloo Helsingin ja Mira Luotin https://www.hs.fi/haku/?query=mira+luotin musiikkivideoiden luotto-ohjaaja Herra Ylppö https://www.hs.fi/haku/?query=herra+ylppo sekä 1990-luvulla esimerkiksi Crashin, Ultra Bran ja CMX:n videoita ohjannut Tommi Pietiläinen https://www.hs.fi/haku/?query=tommi+pietilainen .



Pietiläinen tosin huomauttaa, ettei musiikkivideoiden teko ole koskaan ollut mikään kultakaivos.



Musiikkivideoiden tuotantoon ehkä annetaan mutta myös tarvitaan vähemmän rahaa kuin ennen. Se on kiittäminen digitalisaatiota.



Musiikkivideoista saa aiempaa näyttävämpiä pienemmillä produktioilla, koska kamerat ja editointiohjelmat ovat kehittyneet valtavasti. Herra Ylpön mukaan muutos on ollut valtava jo yksistään parin viime vuoden aikana.



Uusinta uutta edustaa esimerkiksi Stam1nan musiikkivideo kappaleesta Kuudet raamit, jossa on hyödynnetty 360-videotekniikkaa. 360 asteen videossa katsoja voi itse kääntää katselukulmaa videon aikana. Jos esimerkiksi haluaa keskittyä videon aikana vain Hyyrysen kekkulointiin, se on mahdollista. Katsoja päättää itse, mitä haluaa nähdä.







Merkittävin muuttuja on mediaympäristössä ja median kulutuksessa tapahtunut kehitys. Enää tahtipuikkoa eivät heiluta perinteisen median portinvartijat, vaan kuluttaja on kuningasta.



Periaatteellinen muutos on iso. Nykynuoret luultavasti nauravat ajatukselle siitä, että heidän pitäisi odottaa pahimmillaan tuntikausia nähdäkseen oman suosikkimusiikkivideonsa televisiosta.



He ovat kasvaneet internetin kyllästämään maailmaan, jossa lempimusiikin pariin pääsee milloin ja missä tahansa – ja Youtuben valikoima on valtavan laaja.



Syyskuussa julkaistun kyselytutkimuksen mukaan https://troot.network/2017/09/youtube-nuorten-aikuisten-arjen-tarkein-media/ 15–35-vuotiaiden arjen tärkein media on Youtube. Sinne kuka tahansa voi ladata sisältöä.



Siksi fanien itse tekemien, usein sanoituksilla varustettujen musiikkivideoiden määrä palvelussa on suuri.



Kameroiden, videoiden ja älypuhelimien kehityksen ansiosta oikeastaan kuka tahansa voi kuvata teknisesti vähintäänkin tyydyttävän laadukasta liikkuvaa kuvaa, ja videon editointityökalutkin ovat ladattavissa verkosta kotikoneelle. Tämä lienee yksi syy, miksi levy-yhtiöt eivät halua panostaa isoja summia musiikkivideotuotantoihin. Niiden tekeminen on liiankin helppoa ja halpaa.



Siinä on hyväkin puolensa.



Nyt kun musiikkivideoita tehdään rakkaudesta lajiin, taiteen ehdoilla, ja videoiden tekeminen on teknisesti helpompaa kuin koskaan, lopputulos voi palvella artisteja, bändejä ja myös musiikin kuluttajia ja faneja entistä paremmin. Kauan eläköön musiikkivideo!