Run the Jewels ja Biffy Clyro Provinssin päätähdiksi – mukana myös Meshuggah, joka esiintyy Helsingissä samana viikonloppuna

Run the Jewels ja Biffy Clyro Provinssin päätähdiksi – mukana myös Meshuggah, joka esiintyy Helsingissä samana

Yhdysvaltalainen hiphop-duo Run the Jewels ja skotlantilainen rocktrio Biffy Clyro on kiinnitetty ensi kesän Provinssin pääesiintyjiksi.



Run the Jewels on esiintynyt Suomessa aikaisemmin vuonna 2014 Tavastialla ja kesällä 2015 Flow-festivaalilla. Biffy Clyro on käynyt Suomessa säännöllisesti kymmenen vuoden ajan, viimeksi kesällä 2017 Helsingissä Rock the Beach -konsertissa.



Provinssi julkisti keskiviikkona myös muita kiinnityksiä. Festivaalilla nähdään muun muassa elektropoppia ja rockia yhdistelevä yhdysvaltalainen PVRIS, usein suomalaislla festivaaleilla nähty The Sounds sekä progemetalliyhtye Meshuggah, joka esiintyy samana viikonloppuna myös Tuskassa.



Provinssi järjestetään Seinäjoella 28.–30.6.. Festivaalin muita pääesiintyjiä ovat Volbeat, The Offspring ja Prophets of Rage.