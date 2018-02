Kulttuuri

Koleraparakki täyttyy ruumiista ja historialliset hahmot heräävät eloon – Vihan kevät tuo sodan kaupunkiin

Hakasalmen

Kuplettilaulaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jukka Nylundin

Tilanteet

Oli

Oikaisu 2.2. kello 14.11: Toisin kuin jutussa aiemmin luki, teoksessa ruumiit eivät ole Kolera-altaassa vaan Koleraparakissa.