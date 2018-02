Kulttuuri

Kulttuurilomalle Lappiin? Kiersimme 680 kilometriä huippuorkesterin kanssa ja kysyimme asiantuntijoiden tärpit

Inari / Rovaniemi.

Kapellimestari John Storgårdsin tärpit

Sirkusta Lapissa

Taiteilija Outi Pieski: Saamenmaan kulttuurivinkit

Saamen kansallis­päivä eli Sámi álbmot­beáivi nyt 6. helmikuuta.

Hetan Marianpäivät eli Heahtá Márjjábeáivvit 15-18.3.

Saamelaiset pääsiäsmarkkinat eli Sámi beassášmárkanat 24.3.-2.4. Kautakeino, Norja.

Inarin porokuninkuusajot 31.3-1.4.