Kulttuuri

Tarttuva viisu, kyllä – mutta Saara Aallon ensimmäisen UMK-kappaleen voima on videossa

”Mjaah.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Reaktio johtui

Millainen

Takavuosina

https://areena.yle.fi/1-4355658