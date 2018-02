Kulttuuri

Rovaniemen teatterilaiset tyrmistyivät keskusta­poliitikon alkoholi­puheista ja tukevat Kari Väänästä – Työsuo

Rovaniemi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teatterin

”Mitä

Väänänen

Teatterissa

Väänäsen

Hannu Ovaskainen

Veljet keskenään

Väänänen

Veljet keskenään