Näin teet elokuvan – ensimmäinen suomenkielinen elokuvanteko-ohje neuvoi juomaan runsaasti viinaa

julkais­taan jatku­vasti uusia opas­kirjoja. Harva niistä antaa sellai­sia ohjeita kuin Bio­graafi­lehti vuoden 1915 artikke­lissaan Mitenkä elävien kuvien teattereissa näyteltäviä kappaleita kirjoitetaan ja mitenkä ne kankaalle kiinnitetään eli filmataan. Se oli alan ensimmäinen suomenkielinen ohjekokoelma.Nykyoppaat neuvovat, miten henkilöhahmo luodaan, mitä rakenne tekee ja miten tekijän on oltava pitkäjänteinen. Biograafi­lehden ohjeissa neuvotaan vain ottamaan rennosti.Elokuvaideat kannattaa varastaa kirjailijoilta, kuuluu sen opastus, ja jos joku väittää varkaaksi, pidettäköön häntä kateellisena. Kirjoittamiseen neuvotaan ottamaan avuksi viskiä.Ensin viskin voimalla keksitään elokuvalle nimi. Toisen saa ottaa, kun tarina alkaa syntyä. Ja seuraavan paukun, kun tarinassa on luku valmis. ”Koko tunnin näytelmään tarvitaan keskimäärin kaksi litraa whiskyä”, kuuluu ohje. Näytelmällä tarkoitettiin tässä elokuvaa.1915 oppaan laatijalla on ollut ironiantajua ja pokkaa. Tuolloin Suomessa oli tehty vasta muutamia filmejä. Edes sanaa elokuva ei ollut, uudissana vakiintui vasta 1929. Puhuttiin elävistä kuvista ja näytelmistä.Tiedettiin kyllä, että elokuvan nimen pitää myydä. Annettiin malliesimerkkejä: Rakkaus, viha ja kosto, Liehuva liekinkappale, Lumpunkokoojan morsian sekä neljäntenä Mitä hyvänsä. Se oli jo vinoilua.Tarinaan annettu ohje oli myös näsäviisas: kirjoita kynällä, aloita alusta (jos aloittaa lopusta, joutuu kirjoittamaan takaperin, sopii vain vasenkätisille). Valmis teksti tarjotaan filmiyhtiön ”tirehtöörille, joka usein kylläkin on niin tyhmä”, että ottaa sen jopa vastaan.Kuvauspaikalle neuvottiin ottamaan kampikameran lisäksi kaksi litraa paloviinaa, korit olutta sekä vichyä, 24 pulloa punssia sekä voita, anjovislaatikoita, näkkileipää ja sen sellaisia. Ja primuskeittiö, sillä filmi kuvataan tietenkin ulkona, kesällä ja saaristossa.”Vene lainataan herkkäuskoiselta”, opas neuvoi. ”Kun sitten on tultu niin pitkälle, ettei enää ole varmaa aavistusta, missä ollaan, lasketaan johonkin saareen ja otetaan luotsi.” Päädytään Porkkalaan, ja aamulla työryhmä määrätään onkimaan ahvenia aamiaiseksi. Iltapäivällä kuvataan, kun on juotu kahvit (ja punssit).päättyi mainosvinkkeihin. Ilmoitus piti laatia tähän tapaan: ”Maailman parhain”, ”Loistava!” ja ”Sanomattoman jännittävä draama saaristosta”.Sitten saakin katsoa viivan alle. Tirehtööri, se ”tyhmä”, ansaitsee ”rahaa kuin heinää”, tiesi elokuvaohje jo vuonna 1915. Ohjaaja ja näyttelijät jakavat keskenään menojen jälkeen seitsemän markkaa ja 23 penniä. Saiko niillä useamman pullon punssia?