Kulttuuri

Viikonlopun galleriakierroksella Meret Oppenheim vie surrealismiin ja Vladimir Kopteff 60-luvulle

Piilotajunnan juhlaa

Meret Oppenheim

Mielen peilit. Emma (Ahertajantie 5, Tapiola) 12.8. saakka. Ti, to 11–18, ke, pe 11–19, la, su 11–17.

Hiljainen kauneus

Marja Pirilä

Strindbergin huoneissa. Galleria Heino (Uudenmaan­katu 16–20) 11.3. saakka. Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Kategoriat kaatuvat

Tuukka Tammisaaren

Mantle. Galerie Forsblom (Lönnrotinkatu 5) 18.3. saakka. Ti–pe 11–18, la 11–16, su 12–16.

1960-luvun henki

Vladimir Kopteff

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Galleria 68 (Hämeentie 68) 25.2. saakka. Ke–pe 12–18, la–su 12–16.

(1913–1985) kuului surrealistien ydinjoukkoon. Komea näyttely on puhdasta unen ja piilotajunnan juhlaa näyttelyarkkitehtuurin peilisalimaisia sokkeloita myöten.teki asunnostaan neulanreikäkameran ja sai aikaan unenomaisia valokuvia, joissa todellisuudet kerrostuvat toistensa päälle. Varmaa on vain huoneiden hiljainen kauneus.maalaukset ovat seikkailuja, sukelluksia tuntemattomaan. Taiteen historia on kuitenkin vahvasti läsnä, vaikka kategoriat kaatuvat ja abstrakti sekoittuu esittävään.(1932–2007) opiskeli 1960-luvulla New Yorkissa. Suomeen palattuaan hän teki geometrisia abstraktioita, joissa näkyvät ajan henki sekä op-taiteen ja minimalismin vaikutus.

Sanooko kuva?

Kuvaako

Ordered Equivocations. Kohta (Työpajankatu 2 B) 25.2. saakka. Ke–pe 12–18, la–su 12–16.