Tänään televisiossa: Silta-sarja päättyy – ja päätösjakso onnistuu vähän huijaamaan katsojia

Silta, päätösjakso, TV1 klo 22.00 sekä Yle Areena sunnuntaiaamuna klo 6.00. (K16)

viikon ajan ovat kutakuinkin kaikki Silta-sarjan katsojat jo varmasti arvailleet, mitä viimeisessä jaksossa tapahtuu. Some on vilissyt teo­rioita, joten on tietysti selvää, että joidenkin katsojien teoria osuu myös oikeaan.Enempää en kerro, vaikka olen jo nähnyt jakson. Vain sen uskallan sanoa, että lopetus on hieno, kuten koko päätöskausikin on ollut.Lopussa tiivistyy, ei vain kauden vaan koko sarjan, historia ja syyllisyyden teema. Nenäliinat kannattaa varata vierelle.Jaksossa on myös hyvä rakenne, joka onnistuu vähän huijaamaan katsojia.pääsi notkahtamaan kolmannella kaudella ja ennen kaikkea käsikirjoituksen tasolla, sillä se oli jopa Sillan mittakaavassa jo aivan liian sotkuinen. Rajansa kaikella! Sen jälkeen neljäs kausi on kuitenkin lunastanut kaikki odotukset, jos niitä vielä ylipäätään oli jäljellä. Siinä koko tuotantotiimi näyttää koonneen jälleen voimansa, jotta heidän luomansa helmi saisi ansaitsemansa päätöksen.Tosin neloskausikin haparoi puolivälissä, sillä neljäs jakso oli aika hajanainen. Sen jälkeen päästiin takaisin pinnalle, ja kaikki loput jaksot ovat olleet liikuttavia, jännittäviäkin, yllättäviä ja suorastaan ehyitä.Sagan abortti katkaisi yhden oletetun juonenkulun, mikä oli kirjoittajilta fiksu tikki. Vauvat eivät kuulu Siltaan, ainoastaan vanhemmuus. Se yksi ainoa vauva neloskaudella sai aikaan vain groteskin aviokriisin.on koko ajan herättänyt keskustelua juonenkäänteiden uskottavuudesta, eikä ihme, koska juonihan on koko ajan vuotanut kuin seula.On kuitenkin syytä muistaa, että moderneihin eurooppalaisiin rikossarjoihin sulautuu toinenkin television kantava genre, saippuasarjat. Näistä on syntynyt aivan omanlaisensa fantasian taso, jota Silta-sarja toteuttaa ehkä taitavammin kuin mikään edeltäjänsä.Juonella on ikään kuin lupa poukkoilla, miten sattuu, vaikka pinta näyttäisi realismilta. Sillan neloskaudella tosin juonikin pysyy melko nätisti kasassa.herättää kunnioitusta sen tekijöitä kohtaan. Vaikka sarjan elinaikana tv-draama on elänyt suurta murrosta, ja markkinoilla näkyy myös aivan uudenlaisia tyylilajeja, Silta on pitänyt kiinni omastaan.Se ei lainaa muilta, mutta nykyään melkein kaikki muut rikossarjat lainaavat siltä, enemmän tai vähemmän. Sen maailma on pysynyt yhtenäisenä ja hahmot johdonmukaisina.Hyvää matkaa, Saga ja Henrik.