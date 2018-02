Sosiaalisen median kuvien aikakaudella kymmenen kuvaajaa lähti tallentamaan miltä suomalaisten arki oikeasti näyttää – aika karulta mutta tutulta

Kulttuuri

Tuntuuko tutulta?

Pitääkö

Aika

Dokumentaristi

Osa

Tuntuuko tutulta? – Valokuvia suomalaisesta arjesta Valokuvataiteen museossa Helsingissä 7.2.–20.5.2018. Näyttelyn kuvaajat ovat Pira Cousin, Aimo Hyvärinen, Susanna Juvakka, Taru Leinonen, Pasi Räsämäki, Arto Timonen, Adolfo Vera, Hannu Väisänen, Mikko Waltari, Saana Wang. Näyttelyyn on vuoden 2016 kuvien rinnalle valittu valokuvia Suomen valokuvataiteen museon kokoelmista 1950-luvulta 2000-luvulle. Oikaisu: 20.2. klo 9.40. Artikkelissa luki aiemmin virheellisesti, että Arto Timosen kuvaama Matias olisi asunnoton.