Berliinin elokuvajuhlilla pidettiin tiukka keskustelu tasa-arvosta – samaan aikaan naisnäyttelijän pahoinpitelystä tuomittu ohjaajavieras paistatteli kameroiden edessä, eikä pyytänyt anteeksi tekojaan

Fakta

Kuka saa Kultaisen karhun?



Berlinalen pääpalkinnoista eli Kultaisesta ja Hopeisesta karhusta kilpailevat tänä vuonna muun muassa Wes Andersonin Isle of Dogs, Emily Atefin 3 Tage in Quiberon, David ja Nathan Zellnerin Damsel, Gus van Santin Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot, Aleksey German Jr:n Dovlatov, Benoit Jacquotin Eva, Laura Bispurin Figlia mia, Mani Haghighin Khook sekä Erik Poppen Utøya 22. juli.



Muita ensi-iltoja ovat esimerkiksi Steven Soderberghin Unsane, José Padilhan vuoden 1976 lentokonekaappauksesta kertova 7 Days in Entebbe sekä nuoresta Astrid Lindgrenistä kertova Pernille Fischer Christensenin Unga Astrid.



Suomalaisia uusia elokuvia ei ole mukana. HS