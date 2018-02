Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa käydä katsomassa viikonloppuna

Etelän auringon alla

Vaikka

Italian ja Orientin lumo: Ippolito Caffi 27.5. saakka Sinebrychoffin taidemuseossa (Bulevardi 40). Avoinna ti, to, pe 11–18, ke 11–20, la–su 10–17.

Vielä ehtii Ateneumiin

Von Wrightin

Veljekset von Wright huomenna viimeistä päivää Ateneumissa (Kaivokatu 2). Avoinna la–su 10–17.

Arjen monet kasvot

Jokapäiväiseen

Tuntuuko tutulta? Valokuvia suomalaisesta arjesta 20.5. saakka Valokuvataiteen museossa (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G). Avoinna ti–su 11­–18, ke 11–20.

Silmänkääntäjien sukua

Miikka Vaskolan

Miikka Vaskola: Beyond 4.3. saakka galleria Helsinki Contemporaryssa (Bulevardi 10). Avoinna ti, ke, pe 11–17, to 11–18, la–su 12–16.

Jokaiselle jotain

Kuvanveistäjien

TEOS 2018 4.3. saakka Kaapelitehtaan Puristamossa ja Valssaamossa (Tallberginkatu 1 C). Avoinna ma–pe 11–18, la–su 11–17.