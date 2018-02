Kehuttu Stalin-komedia kiellettiin Venäjällä sakkojen uhalla – Suomessa elokuva nähdään toukokuussa The Death of Stalin on kauhukomedia, jossa nimekäs näyttelijäkaarti juonittelee diktaattorin kuoltua. Moskovassa elokuvaa esittänyt teatteri tuomittiin sakkoihin. Suomen elokuvateattereihin elokuva tulee toukokuussa.