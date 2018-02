Saako teatterissa näyttää verta ja suolenpätkiä? Kysyimme harvinaisen raa’an Arki ja kauhu -näytelmän yleisöltä

Kulttuuri

Saako teatterissa näyttää verta ja suolenpätkiä? Kysyimme harvinaisen raa’an Arki ja kauhu -näytelmän yleisölt

Akse Pettersson

Esityksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä mieltä katsojat ovat tekoverestä ja suolenpätkistä teatterissa?