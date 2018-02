Kulttuuri

Satu Sammosta on eteläpohjalaisen talkoohengen voimannäyte, mutta esitys kärsii dramaturgian puutteesta – musi

Jalasjärveläisen

Kirkas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki

Musiikissa

Orkesterinkäsittelyn