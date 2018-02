Kulttuuri

Indielupaus täyttää suuret odotukset – Lake Jonsin esikoisalbumi on harvinaisen tyylikästä ja sielukasta poppi

ensi tahdeista käy selväksi, että nyt ei kuunnella ihan tyypillisintä suomalaista rock­yhtyettä. Eikä pelkästään siksi, että laulukielenä on englanti.Helsinkiläistrio Lake Jons herätti ihastusta jo ensimmäisillä singlejulkaisuillaan vuonna 2015. Jo silloin huomio kiinnittyi vahvoihin melodioihin ja vahvasti amerikkalaishenkiseen elektroakustiseen sointiin.Yhtye on malttanut käyttää aikaa musiikkinsa kypsyttelyyn ympärillään käyneestä musiikki­median hössötyksestä huolimatta, sillä odotettu ensialbumi on täynnä tyylikästä ja sielukasta modernia poppia, suomalaisessa mittakaavassa jopa harvinaisen tyylikästä ja sielukasta.Lake Jonsin musiikki ei ole sinänsä radikaalia eikä epätavallista, mutta se erottuu indie-elektropopin monikansallisesta massasta kirkkaana ja levollisena. Yhtye osaa silti rakentaa draamaa: murisevat särökitarat varjostavat maisemaa, ja hienon Pocahontas-kappaleen yksinkertainen riffi kasvaa raskaaksi ja jylhäksi.